历史影像：库纳耶夫在1958年世博会上的致词

哈通社阿斯塔纳 -- 一名网友18日在facebook社交平台主页上公布了一段关于库纳耶夫在1958年布鲁塞尔世博会期间，通过电视台向当地居民发表祝贺言辞的视频。

据网友介绍，该视频是在布鲁塞尔世博会哈萨克斯坦国家馆日拍摄的。



视频中，库纳耶夫转达了哈萨克斯坦政府和人民对愛好和平自由的比利时人民、比利时国王博杜安、首相范阿克以及比利时政府的亲切问候。



据悉，布鲁塞尔世博会是第二次世界大战结束后举行的首届世博会，时任哈萨克斯坦苏维埃共和国第一书记的库纳耶夫，在这一世界性盛会上，向全世界展示了哈萨克斯坦的各项科学和人文成就，并通过电视讲话，向世界发出了哈萨克人民的声音。



金姆哈梅塔•库纳耶夫是原苏联国务和党务活动家、技术科学博士、3次苏联社会主义劳动英雄奖章获得者、哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院士，曾担任苏共政治局委员和哈萨克斯坦共产党第一书记，除从事党政工作外，还精通露天采矿方面，并写有多部这方面的著作。获列宁勋章八枚，劳动红旗勋章一枚和一些其他奖章。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】