央行扩大坚戈兑美元的汇率浮动幅度 上限被提升至198

哈通社阿斯塔纳7月15日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）哈萨克斯坦央行决定扩大坚戈的"汇率走廊"，提升坚戈兑美元的汇率浮动幅度。今后，美元兑坚戈汇率浮动幅度将在170~198的区间。

央行行长海拉特•克里姆别托夫今日在阿斯塔纳举行的一场新闻发布会上作上述表示。他说，央行下半年将继续保持现行的货币政策。我们认为，坚戈的"汇率走廊"处于良好区间。但考虑到当前的兑美元汇率几乎已经达到上限，证券交易所的美元报价在180坚戈以上，因此为了使货币汇率变得更加灵活与流畅，并过渡到中期通货膨胀目标制。央行决定将美元兑坚戈汇率浮动幅度扩大至170~198（185+13-15）。

央行上次调动坚戈兑美元的汇率浮动幅度是在去年9月份，当时将浮动区间从182~188（185±3）扩大到了170~188（185+3-15）。

据有关人士介绍，随着美联储加息临近，美元持续走强，其他货币不断走低。在此形势上，坚戈兑美元的幅度上限正在受到冲击。因此， 央行适当的开放汇率浮动幅度是正确的，本次调动幅度后预计不会对市场带来较大的波动，也不会影响老百姓的生活。与此同时，哈萨克斯坦正在计划从固定汇率制过渡到自由浮动汇率制，这是一项漫长而艰巨的任务。为此，根据自身环境，央行采取了通货膨胀目标制的办法，这一政策的主要目标就是——保障市场的坚戈流动性，确保通胀率保持在一定水平。目前，央行已经有效的完成了初步的通胀目标的任务，为了进一步落实中期通胀目标制的任务，一定范围内扩大汇率浮动幅度也是必要的。总体来说，坚戈自去年以来的表现还是不错的，虽然央行在去年2月份施行了货币贬值政策，但那是在俄罗斯卢布暴跌之前，也就是说，坚戈在卢布暴跌的风暴中挺住了，避免了如其他独联体国家货币那样的暴跌命运。这也加强了民众对坚戈的信心，值得强调的是，这对哈萨克斯坦未来打造阿斯塔纳国际金融中心至关重要。（编译：吴然）