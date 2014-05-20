韩国占全球贸易份额自1998年以来首次下滑

哈新社阿斯塔纳5月20日电，据韩联社20日报道， 韩国银行（央行）和贸易协会20日发布的一份数据显示，2013年韩国在全球市场中的贸易份额自1998年以来首次出现下滑，在世界贸易组织（WTO）成员国中的排名较2012年下降1位，位居第9。

1998年，受金融危机等因素的影响，韩国在全球市场中的贸易份额排名从1997年的第12位下降到第14位，但之后一直保持良好上升势头，陆续升至第13位（1999-2002年）、第12位（2003-2006位）、第11位（2007-2008年）、第10位（2009年）和第9位（2010-2011年），2012年终于上升至第8位。 据分析，去年韩国进口表现不佳是韩国贸易份额出现下滑的主要原因。去年韩国的进口额同比减少0.7%，为5156亿美元。韩国现代经济研究院方面表示，去年韩国经常项目收支之所以实现大规模顺差，是因为去年韩国进口量整体萎缩，国内需求长期不振导致进口减少。 另一方面，2013年韩国进口额和出口额的全球排名保持原位，分别为第9位和第7位，在全球市场的出口份额同比持平，为2.98%。