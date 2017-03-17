史诗剧《哈萨克汗国》将于19日起开播

哈通社阿斯塔纳 - 备受瞩目的史诗巨制《哈萨克汗国》第一季正式定档。

据"哈萨克电影"公司消息，时值传统佳节纳乌鲁兹节之际，根据哈萨克斯坦文化和体育部安排，由"哈萨克电影"公司与Centaurus Rustem Abdrashev production公司联合出品的历史正剧《哈萨克汗国》第一季，将从3月19日起登陆电视荧屏，与期待已久的观众正式见面。



据了解，这一长篇历史巨制由纳扎尔巴耶夫总统提议拍摄。



电视剧改编自著名文学家伊利亚斯•叶森贝尔林长篇小说《游牧人》第一部《不败之剑》。



本剧由哈萨克斯坦功勋导演兼制片人鲁斯帖穆•阿布德拉谢夫执导。







"本剧的电影版《不败之剑》今年年初在国内各大影院上映后，获得了巨大的社会反响。许多青年观众表示，电影燃起了他们对历史的兴趣与自豪感。实际上，限于篇幅，有很多精彩的情节并未出现在电影版当中，因此我相信电视剧版的上映，将受到观众的支持和欢迎。"导演鲁斯帖穆•阿布德拉谢夫在接受哈通社记者采访时表示。



据导演透露，《哈萨克汗国--不败之剑》第一季初期预算为20亿坚戈，而最终成品的耗资为500万美元电视剧制作时间耗时整整2年，上千人参与了拍摄工作。

电视剧语言对白主要采用的是哈萨克语，其中还穿插蒙古西部方言和北部方言。

本周日开始，《哈萨克汗国》第一季将正式登陆荧屏。



具体播出时间为3月19日阿斯塔纳时间22:00时，在哈萨克斯坦31频道播出。



值得一提的是，去年哈萨克斯坦独立25周年纪念日期间，电视剧的电影版《不败之剑》分别在阿斯塔纳和阿拉木图举行了首映仪式，并于2017年1月5日起在全国各大院线上映。



上映不久，影片便以7200多万的票房一举成为票房排行榜的榜首。



统计数据显示，至公映结束前，该片共放映2500多场，其中60%的场次为哈萨克语版，40%的场次为俄语配音版。



























【编译：木合塔尔·木拉提】