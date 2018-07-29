哈萨克斯坦公民可免签前往全球19个国家

哈通社/阿斯塔纳/7月29日 -- 据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦公民们可免签前往全球19个国家。

消息称，哈萨克斯坦目前共与19个国家和地区建立了双向免签政策。

19个双向免签国家和地区是：

1、阿塞拜疆（30天）

2、阿根廷（30天）

3、亚美尼亚（90天）

4、白俄罗斯（90天）

5、巴西（30天）

6、中国香港（特别行政区）

7、格鲁吉亚（90天）

8、韩国（30天）

9、古巴（30天，协议尚未正式生效）

10、吉尔吉斯斯坦（90天）

11、摩尔多瓦（90天）

12、蒙古国（90天）

13、俄罗斯（90天）

14、塔吉克斯坦（30天）

15、乌兹别克斯坦（30天）

16、乌克兰（90天）

17、塞尔维亚（30天）

18、土耳其（30天）

19、厄瓜多尔（30天）

20、阿联酋（30天）

哈萨克斯坦对投资潜力高以及经济实力强的45个国家公民提供了免签待遇。这些国家的公民可在哈萨克斯坦境内逗留30天。

提供免签待遇的国家包括爱尔兰、爱尔兰、意大利、加拿大、塞浦路斯、韩国、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马来西亚、马耳他、墨西哥、摩纳哥、荷兰、奥地利、比利时、保加利亚、英国、匈牙利、德国、希腊、 新西兰、挪威、阿联酋、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、美国、土耳其、芬兰、法国、克罗地亚、捷克共和国、智利、瑞士、瑞典、爱沙尼亚、日本。

【编译：冰山】