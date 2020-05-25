历史学家们将借助19世纪拍摄的照片恢复库勒托别古城原貌

哈通社/突厥斯坦/5月25日 —— 哈萨克斯坦历史学家们将借助19世纪拍摄的照片恢复库勒托别古城的原貌。

古城复原项目主管安德烈·哈兹布拉托夫表示，“突厥斯坦相册集”是收集了该地区照片和建筑图、水彩画和地图等重要资料的图集。19世纪下半叶出版的该图集中可以看到当时的霍加•阿赫梅特•亚萨维陵墓和附近的库勒托别古城。

“美国国会图书馆官网还发表了高质量的‘突厥斯坦相册集’电子版。”他说。

哈兹布拉托夫和考古学家鲁苏兰·谢尔巴耶夫借助“突厥斯坦相册集”中的历史照片找到了部分住宅和礼拜堂在古城遗址中的原位。

谢尔巴耶夫表示，历史学家们将根据历史照片对古城的各个建筑进行研究。这将有助于提高古城复原质量和古城3D图的制作。

“突厥斯坦相册集”中的照片（1871-1872年，来源：美国国会图书馆）





库勒托别古城露天考古遗址公园项目总主管沙伊霍佐娃表示，参加项目的历史学家们为古城复原工作采用了现代考古技术和电脑技术。

“我们选择的方法符合考古和文化遗产修复领域的最高国际标准。”她说。

【编译：小穆】