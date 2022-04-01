副外长出席哈萨克斯坦-欧盟合作委员会第19次会议

哈通社/努尔苏丹/4月1日--哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科3月31日出席哈萨克斯坦-欧盟合作委员会第十九次会议。

欧盟外交事务俄罗斯、东方伙伴国家、中亚及欧安组织项目负责人吕克•德文担任欧方联席主席，哈萨克斯坦政府机构代表和欧盟委员会代表出席会议。

会议期间，双方讨论了哈萨克斯坦与欧盟加强伙伴关系与合作协议的执行情况，以及哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于 2021 年 11 月 25 日至 26 日对布鲁塞尔进行访问期间达成的协议的详细情况。

会议的讨论内容涉及双边政治、贸易和经济领域的合作，法治和人权领域的合作，以及交通、能源、教育、科学、环境和气候变化领域的合作。

双方还讨论了哈萨克斯坦与欧盟之间的签证便利化问题。

会议框架下，与会人员还讨论了哈萨克斯坦和欧盟在欧盟中亚战略和欧盟全球门户（Global Gateway）战略框架下的合作。

哈副外长指出，欧盟是哈萨克斯坦重要的贸易和投资伙伴，约占哈萨克斯坦对外贸易和外国直接投资的40%。近几年，尽管受到 COVID-19 大流行影响，但双边贸易和经济关系水平仍呈积极发展趋势。

此外，会议还讨论了防止欧盟制裁俄罗斯对哈萨克斯坦与欧盟之间的贸易产生负面影响，深化绿色能源领域合作，跨里海国际运输走廊框架下的合作潜力，政治合作框架下的高级别和最高级别互访的重要性，以及法治和人权等问题。

总体来说，哈萨克斯坦-欧盟合作委员会例行会议为全面交换意见，并确定进一步执行相关协议的具体步骤提供了机会。

【编译：阿依波塔】