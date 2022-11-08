美国“强力球”彩票头等奖奖金达19亿美元

哈通社/阿斯塔纳/11月8日 —— 据中国央视网消息，由于连续数月没有出现头等奖中奖者，美国“强力球”彩票大奖奖金已经累积到创纪录的19亿美元。

据了解，“强力球”现行规则是一周开三次奖。

据美国有线电视新闻网当地时间11月6日报道，截至5日的3个多月里，“强力球”彩票已经连续40期没有开出头奖，致使奖金不断累积。

“强力球”发行方估算，若是11月7日晚上最新一期开奖时有幸运儿独中头奖，其中奖概率接近三亿分之一。此人可以选择一次性领走约9.29亿美元或者分29年领取全部奖金。按以往经验看，头奖中奖者通常会选择前一种方式。

美国《纽约时报》报道，由于头奖奖金数额巨大，一些平时对彩票没什么兴趣的人也加入了购买行列。鉴于犹他州不发行“强力球”彩票，一些彩民涌入邻州爱达荷州的富兰克林县和奥奈达县，令当地一周来“强力球”彩票销量增长近6倍。

先前美国彩票最高奖金金额纪录也是出自“强力球”。2016年1月该彩票开出了15.86亿美元大奖，不过，有三张彩票分享这个头奖。

据悉，“强力球”彩票每张售价2美元，参与者选择的六个数字若与开奖数字完全相同则可中头奖。上一次开出头奖是8月3日，当时中奖者选择一次性领取约2.07亿美元。