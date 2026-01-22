中文
    19国领导人共同签署和平委员会宪章 特朗普称将成重要国际机制

    哈萨克国际通讯社讯）美国总统唐纳德·特朗普在达沃斯世界经济论坛上正式宣布成立旨在解决加沙问题的“和平委员会”，并呼吁更多国家参与这一倡议。

    19国领导人共同签署和平委员会宪章 特朗普称将成重要国际机制
    Фото: Акорда

    在正式签署仪式前，特朗普总统发表了约20分钟的讲话。他将“和平委员会”的成员形容为“明星阵容”，并称其涵盖了“全球最具影响力的人物”。

    —该委员会具备充足潜力，有望成为有史以来最具影响力的国际机构之一，他在仪式上表示。

    包括哈萨克斯坦总统哈斯穆‑卓玛尔特·托卡耶夫在内的19个国家领导人及代表共同签署了《和平委员会宪章》。除哈萨克斯坦总统外，签署这一文件的国家和地区还包括阿塞拜疆、阿根廷、亚美尼亚、巴林、保加利亚、匈牙利、印度尼西亚、约旦、卡塔尔、摩洛哥、蒙古、阿联酋、巴基斯坦、巴拉圭、沙特阿拉伯、土耳其、乌兹别克斯坦以及科索沃代表。

    据CNN报道，在谈及加沙地区的重建问题时，特朗普称加沙是一片“美丽的土地”。

    —在骨子里，我是一个热爱房地产的人，对我而言，地理位置至关重要。看那片滨海之地，看看那块美丽的土地，如果能妥善规划，它对许多人来说将意味着什么，-他还说。

    此外，这位美国领导人表示，“和平委员会”将与联合国开展协作，共同推进中东地区的和平进程。

    据此前报道，哈美两国领导人在和平委员会宪章签约仪式期间进行简短谈话

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 总统 美国 政治
