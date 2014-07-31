英国将于明年1月允许无人驾驶汽车上路

哈通社阿斯塔纳7月31日电，据新华网报道，英国商务大臣凯布尔30日宣布，英国将于明年1月开始允许无人驾驶汽车在公路上行驶。他表示，英国将修订目前的道路交通规则，为无人驾驶汽车的出现提供适当的规则指引。

"未来六个月内，无人驾驶汽车将在英国上路，这会使英国居于转型科技的前沿，并为经济和社会发展创造新的机会。"凯布尔说。 不过，英国监管部门要求上路的无人驾驶汽车必须有人监控，并且可以随时切换到人工驾驶模式。无人驾驶汽车都配备GPS进行导航，另外还配备摄像头和传感器，使车辆感知周围的物体和其他行驶车辆，使其能够应对障碍。 去年，英国政府在"全国基础设施建设计划"中宣布，将努力推动无人驾驶汽车的发展，让英国成为这一领域的领先国家。英国政府还拨款150万英镑，在伦敦北部的一个小镇试验无人驾驶汽车的运行。 目前，英国科学家研制的无人驾驶汽车在技术上已经比较成熟，但由于法律和保险等方面的因素，在发展上还面临一些难题。 英国交通部长克莱尔•佩里表示，无人驾驶汽车在改造英国的交通网络方面具有巨大的潜力，这种新型交通工具可以提高安全性、减少拥堵和降低二氧化碳排放，因此英国政府决定重新检视在监管规则方面的障碍，创造好的条件发展无人驾驶汽车。 目前，已有多个国家研发并测试了无人驾驶汽车。美国搜索巨头谷歌研发的无人驾驶汽车已经行驶超过30万公里，中国的无人驾驶智能汽车于2012年完成了在京津高速公路上的测试，日本、德国、新加坡、瑞典等国也都对无人驾驶汽车进行了测试。