农产品被俄封杀 欧盟拨款1亿多欧元补偿农民

哈通社阿斯塔纳8月20日电，据环球网报道，俄罗斯与西方国家的制裁攻防战对双方都带来不利影响。据台湾《经济日报》8月20日报道，欧盟官员18日表示，已拨出1.25 亿欧元(约合人民币10.22亿元)补偿受俄罗斯禁止进口欧洲蔬果冲击的农民，避免农产品流入市场导致价格崩跌，卖不出去的蔬果大多只好提早采收，不然就任其腐败。

欧盟执委会发言人魏特(Roger Waite)说："这项措施的目的是降低农产品供给，以避免价格跌到危机水平。" 据报道，为报复西方祭出制裁，俄罗斯日前宣布禁止从欧洲、美国、澳大利亚、加拿大和挪威进口食品。欧盟的这项紧急协助措施将立即生效，11月底结束，这1.25亿欧元将用来补偿农民，不让农产品流入市面，以避免供给过剩导致价格下跌。 欧盟补偿措施涵盖的农产品包含西红柿、胡萝卜、椒类、花椰菜、小黄瓜、苹果、梨子、莓类、食用葡萄及奇异果。这些蔬果正值盛产季，大部分无法保存，也无法立刻找到替代市场，某些农产品的价格已跌逾50%。 欧盟官员希望多余的农产品大多能免费捐给食物银行、监狱、学校或医院，但也有些农作物会被留在树上或地上，或面临提早收割后被销毁的命运。 欧洲农民和食品合作社对欧盟的措施表示欢迎，但也警告俄罗斯的禁令可能对欧洲农产品业造成长远伤害，累积损失可能远超过欧盟补助的金额。 据报道，去年欧盟出口价值约27亿美元(约合人民币220.76亿元)的蔬果到俄罗斯，俄罗斯的禁令对波兰、西班牙和立陶宛等国冲击最大。荷兰统计局19 日表示，从2013年的数据来看，俄罗斯对欧盟农产品祭出制裁，将使荷兰全年出口减少"至少3亿欧元(约合人民币24.53亿元)"。