中国将在哈萨克斯坦建设首个“境外园” 投资不少于1亿美元

哈通社阿斯塔纳9月2日电，据新华网报道，作为中国建设丝绸之路经济带的重要项目，中国将在哈萨克斯坦建设首个"境外园"--哈萨克斯坦中国工业园，开发企业在园区投资将不少于１亿美金。

中国新疆乌鲁木齐市经济技术开发区乌鲁木齐出口加工区管委会透露，中国工业园项目位于哈萨克斯坦曼格斯套州阿克套海港经济特区，园区规划面积４００公顷，首期开发面积１００公顷，由乌鲁木齐市经济技术开发区驻区企业新疆三宝集团与开发区建设投资开发有限公司合作开发，拟选择１０－１５家有实力并符合园区政策的制造业企业入驻。 ２０１３年成立的哈萨克斯坦阿克套海港经济特区面积２０００公顷，由６个区域组成，其中中国工业园位于第五区块。 据参与项目建设的乌鲁木齐出口加工区管委会工作人员古丽孜依帕•依力拉斯介绍，园区到阿克套海港直线距离仅为３公里左右，交通十分便利。哈萨克斯坦政府为支持阿克套海港经济特区的发展，出台了一系列优惠政策，为入园企业提供完备的基础设施，为投资项目提供服务和便利物流，用税务和海关的优惠政策吸引企业入驻园区。 中国工业园所属的阿克套海港经济特区享受哈萨克斯坦《经济特区法》保护，在特区内注册的企业在２０２８年之前享受免征企业所得税、财产税、土地税、进口关税；注册企业将商品销售至园区内并被完全消耗的，还可以免征该部分增值税。此外，经济特区内未设置当地和外籍员工的比例限制，如特区内的所有员工都可以为外国籍，但雇主雇佣每位外国籍员工时须获得许可。 阿克套海港位于里海东岸，是哈萨克斯坦转运各种干货、原油和石油产品唯一国际海港，与俄罗斯、阿塞拜疆、伊朗、土库曼斯坦等国家拥有共同的里海海岸线，拥有广阔的市场前景。