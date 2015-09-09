能源部副部长：国内汽油价格将在1个月内稳定下来

哈通社阿斯塔纳9月9日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）国内汽油价格预计将在1个月内稳定下来。能源部第一副部长乌扎克拜•卡拉巴林9日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上作上述表示。

卡拉巴林说，目前，国内92/93号汽油价格在124-130坚戈/升之间，平均价每升为125坚戈。我们认为，价格将在1个月之内稳定下来，并在未来保持这一稳定趋势。国内汽油价格主要取决于我国主要的供应商——俄罗斯的供价，在哈萨克斯坦实现汽油自给之前，俄罗斯进口汽油价格对国内市场价格的影响还是很大的。

9月4日，为保障市场供给、防止短缺，哈萨克斯坦政府作出决议，决定放开对92/93号汽油价格的监管，该类汽油价格今后将由市场自由调整。第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫指出，国内从事92/93号汽油生产的三大炼油厂年产量总和为210万吨，而国内市场需求为320万，缺口为110万，其中大部分是从俄罗斯进口。当还未实行坚戈汇率自由浮动制之前，我国是以1卢布兑2.95坚戈的汇率、97坚戈/升的价格从俄罗斯进口汽油的。但如今汇率已变，俄罗斯进口汽油价格已经达到120坚戈/升，而国内的售价为108坚戈/升。当然，任何人也不愿意做倒贴钱的生意，如果一直保持监管价格，到9月份低，国内会出现汽油缺乏的状况。（编译：吴然）