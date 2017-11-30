哈-白两国企业家签署总额1亿美元的合作协议

哈通社/阿斯塔纳/11月30日 -- 哈萨克斯坦-白俄罗斯商业论坛30日在纳扎尔巴耶夫总统正式对白俄罗斯进行工作访问期间拉开帷幕。

据了解，哈-白两国350多名企业家出席了本次论坛。



论坛期间，各参会代表就哈萨克斯坦-白俄罗斯两国创新机遇进行了了解，并就双边合作重大问题以及发展前景等问题进行了讨论。



其中包括，轻工业、农业、食品工业、采矿等领域。此外，哈萨克斯坦国家铁路公司总裁哈纳特•阿勒普斯巴耶夫同白俄罗斯国家铁路公司总裁莫罗佐夫举行会谈，并就进一步发展交通运输和物流领域合作关系达成共识。



另外，代表哈萨克斯坦参与论坛的"Jasampaz"财团主席古丽米拉•瓦黑托娃高度评价论坛相关工作，并强调此次论坛将为两国企业家合作发展带来新动力。



根据论坛结果，两国企业代表签署总额达1亿美元的一系列商业合作协议。



值得一提的是，2017年前9个月，哈-白两国之间商品交易总额达4.41亿美元，增长60%。出口总额增长2.4倍，达6800万美元，进口总额增长51.1%，达3.73亿美元。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】