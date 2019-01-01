1日起哈萨克斯坦开通电子签证业务

哈通社/阿斯塔纳/1月1日 - 据哈萨克斯坦外交部消息，从2019年1月1日起，哈萨克斯坦将开通电子签证申请。

电子签证（公务/旅游/医疗目的）将依据哈萨克斯坦共和国内务部移民事务部门相关规定认可的哈萨克斯坦方邀请发放。



外公公民需通过阿斯塔纳和阿拉木图国际机场边检关口，持有效电子签证进入和离开哈萨克斯坦。



117国公民可以申领旅游目的的电子签证，23国公民可以申领医疗目的地电子签证。



电子签证仅对申领者本人有效，同行者需单独申请。



可申请一次性旅游电子签证的国家（地区）包括：



阿尔及利亚、安哥拉、安道尔、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、巴哈马、孟加拉国、巴巴多斯、巴林、伯利兹、贝宁、玻利维亚、博茨瓦纳、文莱达鲁萨兰国、布基纳法索、布隆迪、不丹、瓦努阿图、梵蒂冈、委内瑞拉、越南、加蓬、圭亚那、海地、冈比亚、加纳、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、洪都拉斯、格林纳达、吉布提、多米尼克国、多米尼加、赞比亚、津巴布韦印度、印度尼西亚、柬埔寨、喀麦隆、卡塔尔、肯尼亚、基里巴斯、朝鲜民主主义人民共和国、中华人民共和国、哥伦比亚、科摩罗群岛、刚果共和国、哥斯达黎加、科特迪瓦、古巴、科威特、老挝、莱索托、利比里亚、黎巴嫩、列支敦士登、毛里求斯、毛里塔尼亚、马达加斯加、中国澳门、马其顿、马拉维、马里、马尔代夫共和国、摩洛哥、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、瑙鲁、尼泊尔、尼日尔、尼日利亚、尼加拉瓜、阿曼、帕劳、巴拿马、巴布亚新几内亚、巴拉圭、秘鲁、卢旺达、萨尔瓦多、萨摩亚、圣马力诺、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、斯威士兰、塞舌尔群岛、塞内加尔、圣文森特和格林纳丁斯、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、苏里南、塞拉利昂、泰国、坦桑尼亚、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、突尼斯、土库曼斯坦、乌干达、乌拉圭、法罗群岛、斐济、菲律宾、中非共和国、乍得、黑山、斯里兰卡、厄立特里亚、埃塞俄比亚、南非共和国、牙买加



可申请一次性公务/医疗目的电子签证的国家（地区）包括：



巴哈马、百慕大、布隆迪、洪都拉斯、格陵兰、印度尼西亚、卡塔尔、科威特、老挝、澳门、摩洛哥、梵蒂冈、英属维尔京群岛、越南、海地、柬埔寨、古巴、马其顿、尼加拉瓜、阿曼、塞尔维亚、南非共和国、黑山