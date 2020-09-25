年初至今近1万名外籍哈萨克族回归历史祖国

哈通社/努尔苏丹/9月25日--据哈萨克斯坦劳动部消息，年初至今近1万名外籍哈萨克族同胞获得了“血亲同胞（қандас мәртебесі）”身份。

截至2020年9月1日，共有9900名外籍哈萨克族同胞回归历史祖国，获得了«血亲同胞»身份。

其中，大部分移居哈萨克斯坦的哈侨同胞来自中国（占59.1%），其次为乌兹别克斯坦（25.6%）和土库曼斯坦（8.8%），来自蒙古国和其他国家的移民占3%。

消息称，自1991年以来，有106.72万名外籍哈萨克族获得了«血亲同胞»身份。

移居哈萨克斯坦的外籍哈萨克族家庭中，有54.6%的家庭落户于阿拉木图，12.7%迁居曼格斯套州。此外，还有4.1%和3.1%的同胞分别落户努尔苏丹和奇姆肯特市。

劳动和社会保障部劳动、社会保障和移民委员会负责人达斯坦·阿伊特库洛夫表示，获得«血亲同胞»身份的外籍哈萨克族可与哈萨克斯坦本地公民一同参加就业保障路线图等国家就业保障计划。同时，也可通过就业保障中心寻求适合自己的工作。

根据早前报道，2019年同期，共有9600名外籍哈萨克斯坦获得了«血亲同胞»身份。其中，53%的同胞来自乌兹别克斯坦、26%来自中国、21%来自蒙古国。另外还有少部分来自土库曼斯坦和其他国家的同胞。

【编译：阿依波塔】