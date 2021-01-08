1名自埃及飞抵哈国的旅客确诊感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/1月8日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年1月7日，有15班国际航班自德国、荷兰、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有1904名旅客抵达，其中1629名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，275名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有5班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有644名乘客，536人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，108人没有证明；

-有6班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1090名乘客，923人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，167人没有证明；

-有2班国际航班飞抵卡拉干达机场，共有9名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有88名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有73名乘客，所有乘客均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，并接受冠状病毒PCR检测。

根据PCR检测结果显示，2021年1月6日自国外飞抵哈萨克斯坦的299名没有携带有效证明的哈国公民中，1名乘坐沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班的乘客确诊感染冠状病毒。

【编译：阿拉依】



