哈通社1月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月10日，星期六

1月10日是阳历一年中的第10天，离全年的结束还有355（闰年则还有356）。

世界各国/ 地区节日

第一届联合国大会第一期会议举行日 1946年1月10日-2月14日，第一届联合国大会第一期会议在伦敦举行。51个联合国创始会员国全部派代表出席会议。这表明联合国组织系统正式开始启动。联合国成立于1945年10月24日，是“二战”后建立的成员国最多、代表性最广泛的国际组织。

在哈萨克斯坦历史上

1924 年 《语言学报》发表了伊利亚斯·詹苏格洛夫关于哈萨克文字记录问题的文章。

1934年 《哈萨克斯坦文学》周刊开始发行，周刊首位编辑为哈萨克著名知识精英贝因别特•麦林。内容主要包括，哈萨克文学和艺术。

1992年 哈萨克斯坦共和国安全委员会决定成立共和国卫队。根据哈萨克斯坦共和国总统令，共和国卫队于是年 3 月 16 日正式成立。

1997年 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦领导人在比什凯克签署了永久友好协议。三国承诺尊重彼此独立和主权，全面相互支持，共同发展。

1999年 哈萨克斯坦首次举行了具有竞争性的总统选举。

2010年 卡拉干达市树立了独联体国家中首座康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基纪念碑，向这位戏剧大师致敬。

2011年 哈萨克斯坦代表团前往科威特，参加第七届亚洲冬季运动会圣火点燃仪式。

2013年 哈萨克斯坦著名旅行家萨帕尔•厄斯卡科夫将2017阿斯塔纳世博会旗帜带上旅途。

2014年 国家防范酷刑协调委员会成立，由哈萨克斯坦人权专员负责领导该机制的运行。

2017年 哈萨克斯坦首次以联合国安理会非常任理事国身份出席在美国纽约市举行的主题为“停止冲突和维持和平”的公开辩论。同日，哈萨克斯坦新任常驻联合国代表海拉特•奥马洛夫向联合国秘书长古特雷斯递交了全权证书。

2019年 哈萨克斯坦女子师范大学获得国立大学地位。

2024年 阿拉木图入选《纽约时报》全球年度最佳旅游目的地。

2024年 哈萨克斯坦正式接任集安组织轮值主席国。