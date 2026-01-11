哈通社1月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月11日，星期天

1月11日是阳历一年中的第11天，离全年的结束还有354（闰年则还有355）。

世界各国/地区节日

世界“感谢”日 每年1月11日被作为最“道德”的一天，因为这一天是世界“感谢”日。该节日由联合国教科文组织发起。

国际工作平等日 该节日主要目标是打击工作环境中对种族，性别，年龄和身体等方面的歧视。该节日于2017年1月11日在伦敦利德贺市场首次庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1917年 民族独立运动最后一起事件——“库伊克-硕卡勒”事件发生。

2006年 歌曲《我的哈萨克斯坦》首次在总统府奏响，开启了其作为哈萨克斯坦国歌的新篇章。

2011年 纪录片《特命全权大使》公映，旨在缅怀首位出使伊斯兰世界的哈萨克专业外交官纳兹尔•托列库洛夫。

2012年 哈萨克人民艺术家哈利•詹特留沃夫纪念碑揭幕仪式在西哈州詹纳卡拉县举行。

2013年 阿拜经典著作《箴言录》俄语版音频书“ABAI 45”正式发布。

2016年 哈萨克斯坦武装力量正式组建水文气象局，旨在为军事行动及航空航海安全提供专业的预测支撑。

2016年 哈萨克斯坦研究中心在中国大连外国语大学成立。

2017年 东哈州国际象棋选手创新研发了包含全新棋子的“百格象棋”。

2017年 哈萨克斯坦成功研制首款本土季节性流感疫苗；

2018年 哈萨克斯坦旅游潜力介绍会在印度阿萨姆邦举行。

2019年 哈萨克斯坦国际象棋大师詹萨娅·阿布杜马力克在20岁以下世界排名中位居榜首。

2022年 哈萨克斯坦政府改组，阿里汗·斯马伊洛夫任政府总理。

2023年 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦边境“中亚”国际产业合作中心建设工作正式启动。

2023年 哈萨克斯坦宪法法院正式宣布废止《哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖法》。

2024年 在全球军事实力指数（GFP）排名中，哈萨克斯坦跃升至第58位，蝉联中亚最强战力。