1月13日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

33个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 509.71（-0.11坚戈），外汇交易总额为3.0285亿美元（-3033.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:508.51坚戈，最高报价为1:510.69坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 594.03（-2.09坚戈），外汇交易总额为78.9万欧元（-251.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:593.53坚戈，最高报价为1:595.19坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4897（+0.0169坚戈），外汇交易总额35.3752亿卢布（-32.2452亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4600坚戈，最高报价为1: 6.5050坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.1055（+0.0140坚戈），外汇交易总额3377万元（-1258万元）。交易过程中，最低报价为1:72.9610坚戈，最高报价为1: 73.2520坚戈。