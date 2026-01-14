1月14日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 510.40（+0.69坚戈），外汇交易总额为2.8267亿美元（-2018.1万美元）。交易过程中，最低报价为1:509.50坚戈，最高报价为1:511.85坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 594.29（+0.26坚戈），外汇交易总额为249.3万欧元（+170.3万欧元）。交易过程中，最低报价为1:593.77坚戈，最高报价为1:595.91坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4985（+0.0088坚戈），外汇交易总额38.2413亿卢布（+2.8661亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4350坚戈，最高报价为1: 6.5200坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.2516（+0.1461坚戈），外汇交易总额7102.5万元（+3725.5万元）。交易过程中，最低报价为1:73.0700坚戈，最高报价为1: 73.3640坚戈。