1月15日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 511.11（+0.71坚戈），外汇交易总额为2.0904亿美元（-7363.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:510.20坚戈，最高报价为1:511.90坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 594.59（+0.30坚戈），外汇交易总额为16.7万欧元（-232.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:593.72坚戈，最高报价为1:595.22坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5251（+0.0266坚戈），外汇交易总额22.1678亿卢布（-16.0734亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.4950坚戈，最高报价为1: 6.5500坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.3875（+0.1359坚戈），外汇交易总额1906万元（-5196.5万元）。交易过程中，最低报价为1:73.2000坚戈，最高报价为1: 73.4500坚戈。