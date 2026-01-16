哈通社1月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月16日，星期五

1月16日是阳历一年中的第16天，离全年的结束还有349天（闰年则还有350天）。

世界各国/地区节日

甲壳虫乐队国际日 联合国教科文组织宣布将1月16日确认为甲壳虫乐队国际日。 美国国家宗教自由日 每年的1月16日是美国的国家宗教自由日，为的是纪念弗吉尼亚议会在1786年1月16日通过托马斯•杰斐逊起草的《弗吉尼亚宗教自由法令》。在宗教自由日前夕，美国总统都会发布文告，重申宗教自由对美国社会的重要性。

泰国教师节 泰国第一次举办大型的教师节活动是在1957年1月16号。泰国教育部规定把国家体育场作为教师节活动的主场地，主要纪念活动有：赠书泰国教师历史的书籍，教师节纪念书籍和物品。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 瑞典王国正式承认哈萨克斯坦独立。

1992年 独联体6国：俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌克兰、白俄罗斯和亚美尼亚在莫斯科举行会谈，签署7项协议。

2007年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署《关于组建企业家协会及保障其工作的相关措施》法令。

2007年 哈萨克斯坦总统战略研究所出版四部关于当代政治的专著。

2008年 哈萨克斯坦社科院树立著名学者阿里凯•马尔古兰的雕像。

2009年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署劳动保障和社会福利法修订案。

2014年 由哈萨克斯坦驻土耳其大使馆支持的经济杂志«Dis Ticaret»正式出版发行。

2014年 ТүркСат-4А通讯卫星成功自拜科努尔航天发射中心发射。

2018年 首任总统纳扎尔巴耶夫在白宫会见美国总统特朗普并发表联合声明。

2019年 "全球化时代的哈萨克斯坦现代文化"项目框架下，《哈萨克文学选集》以联合国6种工作语言出版发行。

2021年 哈萨克斯坦演员达尼亚尔·阿勒希诺夫在纽约举行的IMDb国际比赛中凭借影片《阿特拜战斗》获得了"最佳戏剧男演员"奖项提名。

2022 年 哈萨克斯坦网球运动员叶列娜·热巴金娜在WTA最新排名中跃升至 12 位，从而开创了国内网球选手在世界排名中的历史性成就。

2022年 “为了哈萨克斯坦人民”公共社会基金董事会举行会议，宣布基金会正式组建成立。董事会一致推举波拉特·扎米舍夫为基金会主席。

2023年 托卡耶夫总统出席“阿布扎比可持续发展周”峰会开幕式并发表讲话。当天，他还会见了会见阿布扎比港务公司总经理穆哈默德·阿勒-沙米希。

2024年 哈萨克斯坦选手阿里谢尔·阿伊萨勒巴耶夫和玛丽亚·德米特里恩科在科威特首都科威特城举行的亚洲飞碟射击锦标赛中获得了金牌。

2026年 哈萨克斯坦国民大奖——“人民的最爱”颁奖典礼在阿斯塔纳举行。著名歌手迪玛希荣获“文艺功勋”奖。