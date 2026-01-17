哈通社1月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月17日，星期六

1月17日是阳历一年中的第17天，离全年的结束还有348天（闰年则还有349天）。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1928年 塞米巴拉金斯克州日里亚诺夫斯克区成立，行政中心位于日里亚诺夫卡村。

1992年 哈萨克斯坦共和国最高委员会批准了第一部《哈萨克斯坦共和国检察机关法》，该法有效期至 1995 年 12 月 21 日。

2006年 哈萨克斯坦邮政Kazpost JSC 发行了哈萨克斯坦共和国议会成立 10 周年纪念邮票。

2010年 首任总统纳扎尔巴耶夫被授予俄罗斯东正教勋章，以感谢他对乌斯别斯基大教堂建造工程的支持以及对包括东正教基督徒在内的所有哈萨克斯坦信徒的良好态度。

2012年 经典哈萨克爱情悲剧《霍兹-巴彦》纪念雕塑在江布尔落成，雕塑高5米。

2014年 首任总统纳扎尔巴耶夫发表年度国情咨文，重点关注新的政治进程。

2015年 阿尔法拉比哈萨克斯坦国立大学成为世界大学联盟 (WUC) 的正式成员。

2017年 哈萨克斯坦在彭博全球创新经济体中排名第 48 位。

2018年 首任总统纳扎尔巴耶夫对美国进行正式访问期间，双方签署了多项航天发展领域合作文件。这些文件旨在在使用遥感技术和发展空间数据基础设施方面开展互利合作。

2019年 关于突厥斯坦地区历史和圣地的书籍专辑出版发行。

2020年 哈萨克斯坦成立进口替代委员会。

2022 年 克孜勒奥尔达州阔尔库特阿塔大学研究人员宣布成功研发了利用稻壳生产生物炭和二氧化硅的技术。

2023年 托卡耶夫总统同阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行了会晤。

2023年 抖音国际版Тік Тоk应用程序添加哈萨克文。