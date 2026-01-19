哈通社1月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月19日，星期一

1月19日是阳历一年中的第19天，离全年的结束还有346（闰年则还有347）天。

世界各国/地区节日

白俄罗斯救援工作者日 根据白俄罗斯总统1998年3月26日签署的第157号法令，决定1月19日为救援工作者日。

阿根廷狂欢节 这一传统节日庆祝时间最长的地点是阿根廷东北部城市瓜莱瓜伊丘，这里的群众通常会庆祝两个月。瓜莱瓜伊丘的狂欢节主要特点是突出观赏性。一个很大的中心广场是狂欢节的露天表演场，能容纳4万观众。表演一般从晚上11时开始，持续到次日凌晨5时。

东正教十二节 十二大节是东正教最主要的节日。在这十二大节中有一个主要的节日是主领洗日，公历1月19日。该节是为了纪念耶稣基督在约旦河中受领先知约翰的洗礼。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1940年 哈萨克斯坦国家外语教育学院成立，现为阿布莱汗哈萨克国际关系和世界语言大学。

1992年 哈萨克斯坦与大不列颠及北爱尔兰联合王国正式建立外交关系。

1993年 哈萨克斯坦通过《全民统一军事义务和军事工作法》。

1993年 哈萨克斯坦劳动部移民局成立。

2012年 阿布莱汗诞辰300周年之际卡拉干达市举行《哈萨克可汗-阿布莱》新书发行仪式。

2014年 首任总统纳扎尔巴耶夫在总统府同卡塔尔酋长国埃米尔塔米姆•本•哈迈德•阿勒萨尼举行小范围双边会谈。

2018年 首任总统纳扎尔巴耶夫就阿克托别州长途客车燃烧导致乌兹别克斯坦公民遇难向该国总统沙夫卡特•米尔济约耶夫致慰问电。

2022年 内务部库斯塔奈警察学院开设了以英雄警官达尔汗·巴扎尔巴耶夫名字命名的讲堂。