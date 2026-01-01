哈通社1月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月1日，星期四

1月1日是公历年的第1天，距离全年结束还有364天（闰年则还有365天）。因为这天是一年的开始故称之为“元旦”。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦新年日 每年1月1日的新年日，是哈萨克斯坦人传统中，与纳乌鲁兹节和古尔邦节并列的重要节日之一，也是辞旧迎新，全家团聚的日子。

海地独立日 海地于1804年1月1日宣告独立，是世界上第一个独立的黑人国家。

古巴全国解放日 古巴解放日为1月1日。1959年1月1日在菲德尔•卡斯特罗领导下，古巴人民经过武装斗争，推翻了亲美的巴蒂斯塔独裁政权，建立了临时政府。古巴政府把1月1日定为“全国解放日”（国庆日）。

瑞士妇女掌权日 每年1月1日-4日，是瑞士一些地方的妇女掌权日。在为期四天的节日里，家庭大权由妇女掌握，男人甘愿听妇女摆布。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1931 年 突厥斯坦-西伯利亚铁路投入运营。这条铁路将中亚与西伯利亚连接起来，促进了经济快速复苏。

1966年 Шалқар广播电台开播。

1992 年 总统直属哈萨克斯坦管理、经济和预测研究所成立。

1995年 哈萨克斯坦共和国新版证件和护照发行。

1998年 哈萨克斯坦养老金制度改革于当年1月1日正式启动。

2005年 《克孜勒扎尔之光报》在巴甫洛达尔举行首发式。

2009年 哈萨克斯坦正式成为欧洲安全与合作组织“轮值三国”之一。

2015年 《欧亚经济联盟协议》正式生效。

2017年 哈萨克斯坦首次成为联合国安理会非常任理事国。

2018 年 哈萨克斯坦首次担任联合国安理会主席国。

2019 年 哈萨克斯坦针对非正规就业公民推出统一综合支付政策。统一综合支付制度将社会工作人员必须缴纳的4类费用合并为一次性支付，主要包含个人所得税（占比10%）、社保费用（占比20%）、养老基金（占比30%）和强制医疗保险（占比40%）。

2021 年 哈萨克斯坦正式引入三级刑事诉讼模式，旨在使权力分工更加明确。

2022 年 哈萨克斯坦人民艺术家若扎•热姆巴耶娃发起了一项新的挑战 #RozaBaglanova100zhyl ，以纪念传奇歌唱家若扎·巴格拉诺娃诞辰 100 周年。