哈通社1月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月20日，星期二

1月20日是阳历一年中的第20天，离全年的结束还有345（闰年则还有346）天。

世界各国/地区节日

阿塞拜疆全国哀悼日 阿塞拜疆每年1月20日为全国哀悼日，该日旨在纪念1990年1月20日苏军进入巴库镇压独立时的殉难者。

路障保卫者纪念日 1990年5月拉脱维亚独立政府成立之后，苏联政府不断向拉脱维亚施压，阻止其和平的群众运动。1991年1月，苏联出动安全部队以阻止拉脱维亚的民主选举。而拉脱维亚人将卡车、拖拉机和各种重型设备运到里加，在政府大楼和议会周边建起了路障。对峙一直持续到1月20日，苏联特种部队发起枪战并控制了内政部。尽管有数人牺牲，拉脱维亚人一直坚持守卫路障，直到1991年8月拉脱维亚完全独立。

企鹅宣传日 每年的1月20日是企鹅宣传日，这一天是用来庆祝企鹅这些一个个身着燕尾服的小家伙的节日，除了1月20日的企鹅宣传日外，还有4月25日的世界企鹅日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1919年 维尔尼市举行“杰特苏”诗人大会，著名诗人江布尔•贾巴耶夫出席该会议。

1932年 哈萨克斯坦地区委员会三中全会通过决议，并将《苏联草原报》改名为《哈萨克斯坦真理报》。

1985年 塞梅地区历史博物馆成立。

1994年 拜科努尔火箭发射场发射第一颗广播卫星。

1994年 根据总统令哈萨克斯坦商业储蓄银行正式改名为人民银行。

1996年 哈萨克斯坦共和国行使立法职能的最高代表机构哈萨克斯坦两院制议会正式开始工作。

2009年 哈萨克斯坦邮政公司发行“第二次全国人口普查”纪念邮票。

2010年 哈萨克斯坦总统直属核武器不扩散委员会首次工作会议在总统府召开。

2011年 祖国之光党“阿拉什青年”公共协会成立。

2011年 哈萨克斯坦国家银行新储备中心在阿斯塔纳成立。

2013年 哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金成功卫冕WBC拳王金腰带。

2016年 穆拉特·穆特尔汗诺夫马戏团工作室在阿拉木图成立。

2018年 哈萨克斯坦和法国政府成立“阿拜-凡尔纳”奖学金项目。

2018年 美国华盛顿国会图书馆和纽约公共图书馆开设哈萨克斯坦文学文化中心。

2019年 历史电视剧《哈萨克汗国》第一季电影版《哈萨克汗国--不败之剑》在莫斯科特列季亚科夫画廊放映。

2019年 哈萨克斯坦首次参加在德国举行的国际农业展。来自全球65个国家的1700多家农企参展。

2023年 国家档案馆宣布已从14个国家带回了近7千份具有重要价值的历史文件。