1月21日——哈萨克斯坦工程兵部队日

工程兵部队涵盖爆破工、工程侦察兵、机械驾驶员、舟桥兵、军犬训导员等多种专业。工程兵主要负责开辟与保障行军路线、构筑防御工事、布设与排除地雷爆破障碍、组织渡口保障，以及为部队提供饮用水供应。

Фото: Мудофаа вазирлиги

此外，他们还承担军事目标的伪装或模拟任务。在保障安全方面，工程爆破分队发挥着特殊作用，负责大范围区域扫雷。这项工作要求极高的专业素养、严格纪律以及强大的心理抗压能力。目前，哈萨克斯坦工程兵已全面装备现代侦察设备、机器人系统、土方机械和舟桥装备。

Фото: Мудофаа вазирлиги

工程兵还经常参与应急救援行动。2024年春季洪灾期间，他们在奥伊尔河和伊希姆河上紧急架设浮桥渡口，成功转移疏散3000多人、运送约1500台车辆，并运抵400多吨人道主义物资。

Фото: Қорғаныс министрлігі

哈萨克斯坦工程兵在国际任务中也作出突出贡献。在伊拉克行动中，他们累计排除超过400万枚爆炸物，净化处理6700多立方米水源。凭借先进装备和精锐专业人才，工程兵部队已成为国家安全体系中不可或缺的重要力量。

在这一光荣节日到来之际，我们向所有工程兵官兵致以崇高敬意与节日祝贺，感谢他们为保卫祖国、守护和平与人民安全作出的无私奉献。

【编译：木合塔尔·木拉提】