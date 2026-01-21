哈通社1月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月21日，星期三

1月21日是阳历一年中的第21天，离全年的结束还有344（闰年则还有345）天。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦工程部队日 每年1月21日为哈萨克斯坦工程部队日。

国际拥抱日 每年的1月21日都是国际拥抱日，拥抱日源自美国，创始人为Kevin Zaborney。

波兰祖父祖母节 祖父祖母节（GrandParents's Day）其实是两个节日，祖母节为1月21日，祖父节为1月22日，它是波兰的公共假日，在每年的1月21日、22日，幼儿园和小学的小朋友就会把他们的祝福送给祖母祖父，同时这二天父母亲也通常会把小孩交给祖父母来照顾。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 《哈萨克斯坦真理报》首刊发行。

1995年 哈萨克斯坦商业女性协会成立。

2013年 哈萨克斯坦代表团出席第78届“绿色周-2013”国际展览会。

2014年 哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·阿布德拉赫曼诺夫同特立尼达和多巴哥代表查尔斯·罗德尼签署了两国建交的联合文件。

2014年 世界跆拳道协会授予纳扎尔巴耶夫总统荣誉九段皮带。

2018年 哈萨克斯坦选手阿列克谢·波托兰宁获得越野滑雪世界杯斯洛文尼亚站男子15公里古典式越野滑雪比赛金牌。

2019年 “奥尔加·雷帕科娃”国际田径赛在乌斯卡曼举行。哈萨克斯坦运动员米哈伊尔·利特温在男子400米决赛中摘金，并打破了全国纪录。

2021年 哈萨克斯坦央行设立信贷政策委员会。

2023年 托卡耶夫总统参访位于库斯塔奈州重要汽车生产企业——阿鲁尔（Allur）集团汽车制造厂，并出席了该工厂的起亚（Kia）汽车小规模网络化生产项目(CKD)的启动仪式。