哈通社1月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月22日，星期四

1月22日是公历年的第22天，离一年的结束还有345天（闰年是346天）。

世界各国/地区节日：

波兰祖父节 祖母节及祖父节Dzień Babci、Dzień Dziadk：1月21日为祖母节，1月22日为祖父节

该国祖父母节的缘起系在1964年时，由波兹南市1家报纸所提出，最初只是带有开玩笑的成分，但刊行后迅速的在全国普及，一跃竟成为节日。目前祖父母节分占前后两日，1月21日为祖母节（波兰文Dzień Babci）、1月22日为祖父节（波兰文Dzień Dziadka），该节日系为家庭性节日而非假日，其庆祝型态由家庭自行决定，偶尔学校也会配合安排话剧演出，或为祖父母画肖像等活动，至于政府部会并没有任何配合推动方案及宣导方式。

摩洛哥献羊节 献羊节每年1月22日举行，摩洛哥起源最早的节日。节日最为隆重的活动是献羊典礼。典礼开始时首先祈祷，然后由选定的人当场用一把刀刺入羊颈，立即将羊背到清真寺。他的身后会有一大群壮汉手拿棍棒、呐喊着追赶。到达清真寺后，他们随即鸣炮，向静候在广场上的人们报告丰收的喜讯即将到来。设羊宴是献羊节的传统习惯，好客的摩洛哥人争相邀请亲朋好友，甚至对陌生人也热情款待。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 纳扎尔巴耶夫签署关于成立哈萨克斯坦物资部的总统令。

1992年 哈萨克斯坦与蒙古在阿拉木图签署关于建立外交关系的文件。

1993年 根据纳扎尔巴耶夫总统令，哈萨克斯坦社会科学院更名为国立社会科学院，并升级为国家级部门。

2010年 作家阿德勒别克•阿斯卡罗夫作品《阿勒泰--金色摇篮与故乡》推介会在阿斯塔纳举行。

2010年 哈萨克斯坦太空旅行公司获得NSO9001国际体系认证。

2013年 首届哈萨克网站编辑论坛在首都媒体中心举行。

2014年 国防部第一副部长萨肯•扎努扎科夫出席北约军事委员会年度会议。

2015年 语言学博士米尔扎泰•扎勒达斯别克个人图书馆开业仪式在阿斯塔纳举行。

2018年 意大利大型食品生产公司与巴拉耶夫种植业科学生产中心签署硬麦供应协议。

2020年 哈萨克斯坦代表团出席在明斯克召开的独联体国家航天理事会首次会议。

2020年 阿斯塔纳歌剧院举办阿拜诞辰175周年纪念活动。