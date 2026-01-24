哈通社1月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月24日，星期六

1月24日是阳历一年中的第24天，离全年的结束还有341（闰年则还有342）。

世界各国/地区节日

英国二战牺牲者纪念日 该日旨在纪念在第二次世界大战牺牲者们，2001年首次举行纪念活动。

印度女生节 2008年，印度政府为提高女生在社会中的地位而设定。节日活动均由印度妇女和儿童事务部组织。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 纳扎尔巴耶夫同北大西洋公约组织（北约）秘书长威利•克莱斯在《和平伙伴关系》框架内签署合作协议。

2008年 俄罗斯外交部第一副部长安德烈•杰尼索夫向欧亚经济共合体前任秘书长赛力克•皮热木别托夫颁发“友谊”奖章。

2013年 哈萨克斯坦作家协会分部在巴甫洛达尔市成立。

2014年 哈萨克斯坦代表团出席在土耳其伊斯坦布尔市举行的“Emitt 2014”旅游展。

2014年 哈萨克斯坦驻汉堡荣誉使馆举行开馆仪式。

2015年 国产小型飞机Lancair IV在乌拉尔试飞成功。

2018年 哈萨克斯坦文化中心在华盛顿开幕。

2018年 阿斯塔纳枢纽同俄国民经济与国家行政学院签署谅解备忘录。

2018年 首届欧洲国家联赛（UEFA Nations League）小组赛分组抽签仪式在瑞士洛桑举行，哈萨克斯坦队分在D级联赛第一组。

2019 年 哈萨克斯坦共和国国家档案馆和手稿和珍本图书中心成立了 "档案-2025 "学术中心。

2020年 美国发行伟大诗人阿拜和伟大学者阿尔·法拉比纪念邮票。

2022年 在赫尔辛基世锦赛上，哈萨克斯坦选手伊勒达尔·雅各亚耶夫获得单杠项目冠军。这位哈萨克斯坦运动员的引体向上重量为 96.5 公斤，创造了新的世界纪录。

2023年 托卡耶夫总统会见俄罗斯联邦萨哈共和国（雅库特）首脑艾森·尼古拉耶夫。

2023年 哈萨克斯坦外交部新闻发言人表示，哈萨克斯坦将继续推动旨在为阿富汗的女性提供在哈萨克斯坦高等教育机构留学机会的项目。