哈通社1月26日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月26日，星期一

1月26日是公历年的第26天，离一年的结束还有339天（闰年是340天）。

世界各国/地区节日：

国际海关日 国际海关日 定于每年的1月26日。国际海关日之目的为推广海关合作、促进国际贸易，以及建立各海关组织间的紧密联系。国际海关日在1984年1月26日由世界海关组织设立，以纪念海关合作理事会成立30周年（该会于1953年同日成立）及其首次理事会全体会议。

印度共和日共和日 每年的1月26日，当天印度政府会举行阅兵和游行活动，以庆祝印度成立共和国。哈萨克斯坦与印度于1992年2月23日建立外交关系。

澳大利亚日 澳大利亚日定于每年的1月26日，是澳大利亚的国庆日，纪念首批欧洲人抵达澳大利亚的日子。根据法律，澳大利亚在当日全国放假一天。在1788年1月26日，英国船长亚瑟•菲利普驾船带着一班英国囚犯到达澳大利亚新南威尔士州悉尼港。1901年1月1日，澳大利亚联邦成立。1月26日被定为澳大利亚的国庆日。

拉脱维亚共和国国际公认日 1月26日虽然拉脱维亚在1918年宣布独立，但直到1921年，第一次世界大战的胜利方协约国才承认拉脱维亚共和国的独立。1921年1月26日，协约国宣布依据国际法，承认拉脱维亚享有主权平等的地位。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1962年 北哈州动植物科学研究所成立。

1992年 哈萨克斯坦与日本正式建立外交关系。

1996年 哈萨克斯坦正式申请加入世界贸易组织。

2005年 阿拉木图市政府同韩国中小型企业联合会签署合作备忘录。

2010年 哈萨克斯坦民族和睦大会与鞑靼斯坦民族和睦大会签署合作协议。

2013年 德国波鸿市举行主题为“神秘哈萨克斯坦-亚洲心脏的考古学”特别展会。

2016年 “哈萨克斯坦现代艺术”图片展在伊斯坦布尔共和国艺术馆举行。

2017年 第28届世界大冬会圣火抵达阿拉木图市。

2018年 立陶宛驻齐姆肯特市荣誉使馆开馆。

2020 年 国家古代手稿和珍本图书中心举办了阿拜吉迭拜-博热勒博物馆藏品专场展览。

2022 年 特别行动部队司令部成立。

2024年 一座旨在纪念土耳其共和国首任总统穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克的纪念雕像在阿拉木图市落成。

2024年 在旅游和体育部协调下，法国雅高酒店集团（Accor）与哈国ALAZAR GROUP有限公司之间签署了合作协议。

2024年 哈萨克斯坦选手詹耶尔克·阔什克姆巴耶娃在卡塔尔首都多哈举行的世界乒乓球职业大联盟青年竞争者国际大赛（WTT Youth Contender）中摘得金牌。