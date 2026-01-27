哈通社1月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月27日,星期二

1月27日是公历年的第27天，离一年的结束还有338天（闰年是339天）。

世界各国/地区节日：

俄罗斯军人荣誉日 1944年1月27 日长达900天的列宁格勒保卫战结束，列宁格勒正式解放。后来，俄罗斯联邦政府将1月27日设为«俄罗斯军人荣誉日»。

国际大屠杀纪念日 1945年1月27日，苏联红军解放了波兰境内的奥斯维辛死亡集中营，这一天被英国、意大利和德国等许多国家定为纳粹大屠杀遇害者的纪念日。第60届联合国大会2005年举行全体会议，一致通过由104个国家共同发起的一项决议草案，将每年的1月27日定为«国际大屠杀纪念日»。决议反对任何否定纳粹大屠杀这一历史事实的企图，要求各国教育并帮助下一代了解有关种族屠杀的罪行，妥善保存包括纳粹集中营在内的大屠杀遗址等。

土库曼斯坦祖国保卫者日 每年1月27日是土库曼斯坦祖国保卫者日。当天，全国军事工作人员都将放假。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 乌斯卡曼铜铅厂制作出哈萨克斯坦首个重达10.5公斤的金块。

1995年 哈萨克斯坦总统纳扎尔耶夫出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛。

2010年 旨在纪念苏联人民英雄称号获得者、卫国战争著名指挥官包尔江•莫穆舍吾勒诞辰100周年的《传奇英雄》作品集在莫斯科发行。

2010年 关税同盟委员会第13次会议在莫斯科举行。

2010年 哈萨克斯坦著名画家古勒菲茹斯•厄斯玛伊洛娃诞辰80周年画展在总统文化中心举行。

2011年 哈萨克斯坦央行发行面值为5万坚戈的第七届亚冬会纪念硬币。

2012年 哈萨克邮政发行前苏联国务和党务活动家、技术科学博士、3次苏联社会主义劳动英雄奖章获得者、哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院院士、哈萨克苏维埃社会主义共和国第一书记迪恩穆哈梅特•阿赫梅特吾勒•库纳耶夫诞辰100周年纪念邮票。

2014年 哈萨克斯坦就将俄罗斯石油运往中国签署相关协议。

2016年 俄塔大学教授努尔阿利耶夫的《塔吉克斯坦哈萨克族裔》历史作品在塔吉克斯坦出版发行。

2017年 哈萨克斯坦公私合作中心首次入围世界分析中心的«中亚优秀智能中心»评级。

2020年 捷克国家图书馆正式开设了«阿拜»文化-信息中心。

2020年 在达沃斯世界经济论坛框架下，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）27日与Seedstars公司、新兴市场创业社区和投资者签署谅解备忘录。