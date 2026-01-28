哈通社1月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月28日,星期三

1月28日是公历年的第28天，离一年的结束还有337天（闰年是338天）。

世界各国/地区节日：

亚美尼亚军队日 1992年1月28日亚美尼亚政府通过《亚美尼亚共和国国防法》并决定每年1月28日为国家军队日。

国际数据隐私日 每年的1月28日是国际数据隐私日，旨在提升对隐私和数据的保护。在2007年由美国、加拿大和欧盟等国成立。

国际麻风节 1954年，法国慈善家佛勒豪(Raoul Follerean，1903-1977)律师，为唤起人们宽容地对待麻风病人，尊重他们的人格和自由，鼓励和帮助他们得到与其他病人一样的治疗和生活，在巴黎发起建立«国际麻风节»(每年1月份的最后1个星期天)。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦与韩国正式建立外交关系。

1993年 哈萨克斯坦最高委员会通过独立的第一部宪法。

2010年 «欧亚经济系统»正式成为哈萨克斯坦金融联盟成员。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统在议会全体会议上发表《让我们共创未来》国情咨文。

2015年 阿拉木图市就哈萨克汗国550周年之际举行移动画展。

2015年 哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金荣登英国«Boxing Monthly»杂志封面。

2017年 《歌手》第二期激情唱响迪玛希蝉联第一。

2017年 冰球项目揭开阿拉木图大冬会序幕。

2018年 迪玛希在«全球流行音乐金榜年度盛典»荣获«年度杰出艺人奖»。

2019年 阿特劳市为著名冬不拉演奏家哈尔什尕·阿赫梅迪亚尔设立纪念碑。

2020年 央行发行200坚戈面值硬币。