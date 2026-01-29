1月29日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 503.04（-0.90坚戈），外汇交易总额为3.5262亿美元（+35.1万美元）。交易过程中，最低报价为1:501.50坚戈，最高报价为1:504.34坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 601.10（-2.98坚戈），外汇交易总额为109.6万欧元（-417.1欧元）。交易过程中，最低报价为1:599.73坚戈，最高报价为1:603.75坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6332（+0.0089坚戈），外汇交易总额39.3733亿卢布（+17.4092亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5720坚戈，最高报价为1: 6.6518坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.4298（-0.2089坚戈），外汇交易总额4417.4万元（+1142.6万元）。交易过程中，最低报价为1:72.3210坚戈，最高报价为1: 72.5700坚戈。