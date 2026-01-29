哈通社1月29日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月29日，星期四

1月29日是阳历一年中的第29天，离全年的结束还有336（闰年则还有337）。

世界各国/地区节日

国际反核武器日 该日旨在纪念1985年《德里宣言》的通过，共有印度、阿根廷、希腊、墨西哥、坦桑尼亚、瑞典等国家签署。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与伊朗伊斯兰共和国正式建立外交关系。

1993年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席瑞士达沃斯举行的世界经济论坛。

1998年 哈萨克宇航员塔勒哈特•穆萨巴耶夫再次飞往国际空间站。

2011年 第七届亚冬会火炬抵达卡拉干达州铁木尔套市。

2014年 古米列夫国立欧亚大学哈萨克斯坦民族和睦大会系成立。

2016年 在与法国古斯塔夫鲁西研究所签署的合作备忘录框架下，阿斯塔纳市政府开设化学药品生产中心。

2017年 第28届世界大学生冬季运动会在阿拉木图竞技场隆重开幕。

2018年 诗人玛合詹•朱玛巴耶夫纪念活动在土耳其安卡拉举行。

2019年 在突厥斯坦市库勒托别古城北侧发现属于19世纪浩罕汗国遗迹。

2020年 阿尔法拉比诞辰1150周年庆典活动开幕仪式在阿拉木图举行。