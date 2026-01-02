中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    07:00, 02 一月 2026 | GMT +5

    哈通社1月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结1月2日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    календарь күнтізбе
    Фото: Kazinform/Midjourney

    1月2日，星期五

    1月2日是公历年的第2天，距离全年结束还有363天（闰年则还有364天）。

    世界各国/地区节日

    瑞士圣贝特霍尔德日 新年后的第一天，传统的圣贝特霍尔德日会在瑞士伯尔尼举行。

    这一天在哈萨克斯坦历史上
    1968年 《阿拉木图晚报》正式发行。

    1992年 哈萨克斯坦工程学院成立。

    1992年 挪威王国承认哈萨克斯坦共和国独立。同一天，哈萨克斯坦成为欧洲安全与合作组织成员。此外，哈萨克斯坦于2010年担任该组织的轮值主席。

    2007 年 哈萨克斯坦成为第 154 个签署《拉姆萨尔公约》的国家。《拉姆萨尔公约》又称《湿地公约》，是为了保护湿地而签署的全球性政府间保护公约。湿地公约的宗旨是：通过国家行动和国际合作来保护与合理利用湿地。

    2011年 哈萨克斯坦成为欧洲肿瘤学学院的战略合作伙伴。

    2015年 爱沙尼亚驻阿斯塔纳大使馆成为北约驻哈萨克斯坦联络点大使馆。

    2015年 EAEU网站以其成员国的本国语言启动。

    2020 年 库斯塔奈州扎托博尔斯克镇被升格为州级重点城市，并正式更名为托比尔市。

    2021年 托卡耶夫总统签署批准了《哈萨克斯坦共和国生态法典》。

    2022年 托卡耶夫总统签署批准了《就植物界和特别自然保护区问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行修改和补充的法案》和《哈萨克斯坦共和国植物法》。

    哈通社简报
