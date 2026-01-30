1月30日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

32个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 501.24（-1.80坚戈），外汇交易总额为4.7597亿美元（+1.2334美元）。交易过程中，最低报价为1:500.10坚戈，最高报价为1:503.66坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 597.92（-3.18坚戈），外汇交易总额为357万欧元（+247.3欧元）。交易过程中，最低报价为1:596.21坚戈，最高报价为1:601.59坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6391（+0.0059坚戈），外汇交易总额43.7021亿卢布（+4.3287亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6055坚戈，最高报价为1: 6.6845坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:72.1096（-0.3202坚戈），外汇交易总额1791.2万元（-2626.1万元）。交易过程中，最低报价为1:72.0290坚戈，最高报价为1: 72.4600坚戈。