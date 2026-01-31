哈通社1月31日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月31日，星期六

1月31日是公历年的第31天，离一年的结束还有334天（闰年是335天）天。

世界各国/ 地区节日：

国际珠宝商日 古希腊被认为是珠宝的祖国，人们在那里首次加工各种宝石，并制作出了昂贵的首饰。

瑙鲁共和国独立日 瑙鲁，位于南太平洋中西部的密克罗尼亚西群岛中，有"天堂岛"之称。1968年1月31日瑙鲁宣布独立，同年11月成为英联邦特别成员国。

俄罗斯伏特加的生日 1月31日，俄罗斯庆祝非正式节日-俄罗斯伏特加节。1865年世界闻名的俄罗斯化学家门捷列夫答辩了博士论文"酒精和水化合物"，他找到了酒精和水的理想成份比例。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1991年 哈萨克苏维埃社会主义共和国部长理事会通过决议将乌斯卡曼教育学院改名为东哈州国家大学。

1996年 哈萨克斯坦议会上下两院首次举行参议院和马吉利斯议员全体会议。

1997年 哈萨克斯坦整合三大铁路局，成立“哈萨克斯坦国家铁路公司”国有企业以优化行业效能。

2006年 哈萨克斯坦"萨姆鲁克"国有资产管理公司正式成立。

2007年 哈萨克斯坦在阿拉木图出版了首部国家地理图集及全面记录国家发展现状的学术单行本。

2008年 阿拉木图设立“穆卡哈里•马哈塔耶夫奖”，旨在表彰为研究这位杰出诗人遗产做出贡献的学者及文学家。

2011年 前任国际奥委会主席雅克•罗格访问哈萨克斯坦。

2012年 20世纪初伟大哈萨克诗人玛合詹•朱玛巴耶夫捍卫创作自由的代表作《门槛·宣言》首次以纸质版形式在阿拉木图出版。

2013年 法拉比国立大学加入全球性的“塔洛雷斯”高等教育国际协会。

2013年 残障权利倡导者阿里·阿曼巴耶夫荣获联合国开发计划署颁发的年度成功案例奖。

2017年 哈萨克斯坦国家银行发行了面值为100坚戈的精制银币，纪念国家奥委会成立25周年。

2018年 哈萨克斯坦投资和发展部民航委员会成功通过了国际民用航空组织（ICAO）的航空保安审计。

2020年 哈萨克斯坦国际关系委员会入围世界智库排行榜。

2020年 阿拜作品走进斯洛伐克科学院图书馆。

2024年 政府批准阿斯塔纳城市建设总体规划。

2024年 哈萨克斯坦上线区块链平台，实现版权登记与交易的数字化保护。