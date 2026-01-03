哈通社1月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月3日，星期六

1月3日是公历年的第3天，距离全年结束还有362天（闰年则还有363天）。

世界各国/地区节日

妇女掌权日 妇女掌权日是瑞士某些地区的特殊的女性节日。每年的1月1-4日，在为期4天的节日中，家里大小事务全由妇女说了算，男人统统“闭嘴”。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国签署了建交公报，双方还签署了谅解备忘录。

2005年 原苏联红军英雄马赫梅特•卡尔巴耶夫的纪念碑在巴甫洛达尔落成。

2007年 哈萨克斯坦著名作家萨比特•多萨纳夫著作在巴黎出版。

2008年 一张名为《我的哈萨克斯坦》CD在华沙发行。这张CD载有142张与哈萨克斯坦文化遗产、历史古迹、作家、作曲家、首任总统纳扎尔巴耶夫参与的各类国际会议、阿斯塔纳和阿拉木图的照片和信息的幻灯片。 此外，CD内还介绍了哈萨克斯坦经济政策、经济状况、投资重点和创新项目等。

2012年 纪录哈萨克斯坦20世纪60年代至2012年间电影发展历程的《哈萨克电影文集》发行。

2013年 在奇姆肯特举办了一场独特的蝴蝶展览，展出了来自菲律宾和哥斯达黎加的蝴蝶标本。

2019年 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署了哈萨克斯坦电影摄影法。

2022年 国际拳击总会公布最新世界排名，在国家队排名中，哈萨克斯坦队位居第一。

2022年 托卡耶夫总统签署批准《就哈萨克犬种保护和繁殖问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行修改和补充的法案》。

2022年 托卡耶夫总统与俄罗斯总统普京进行电话交谈，双方一致表示将致力于进一步发展两国合作。