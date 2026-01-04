哈通社1月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1 月4 日，星期日

1月4日是公历年的第4天，离一年的结束还有361天（闰年是362天）。

各国节日：

缅甸独立日 缅甸联邦共和国是一个东南亚国家，位于中南半岛西部，西北邻印度和孟加拉，东北靠中国，东南接泰国与老挝。为东南亚国家联盟成员国。1948年1月4日，缅甸脱离英国六十多年的的殖民统治，正式宣布成立缅甸联邦共和国。

哈萨克斯坦与缅甸于1999年9月23日正式建立外交关系。

国际盲文日 每年的1月4日是国际盲人节。这天也是路易斯•布莱叶的生日，他发明了帮助盲人阅读和书写的盲人点子法。

牛顿诞辰日 1月4日是英格兰物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家艾萨克•牛顿的诞辰日。每年由研究人员、科学家、大学生以及科学爱好者庆祝这一纪念日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995 年 全长 582 公里的亚铁路楚河站至阿热斯站电气化路段正式开通。

2000年 哈萨克斯坦加入联合国麻醉药品委员会。

2012年 哈萨克斯坦代表出席由联合国教科文组织、突厥文化国际组织以及安卡拉市政府共同举办主题为“土耳其—露天博物馆”峰会。

2012年 哈萨克斯坦接任集安组织轮值主席国职务。

2015年 阿克莫拉州哈吉穆罕乡举行哈萨克著名摔跤手哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫纪念碑揭幕仪式。

2017年 哈萨克斯坦作为非常任理事国出席联合国安理会会议。

2019年 哈萨克斯坦为和平而建立的中心伙伴关系获得联合国证书，并被授予培训来自世界各地的和平主义者的权利。

2020年 哈萨克斯坦国家学术图书馆举办金帐汗国成立750周纪念展览。