1月5日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

27个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 511.37（+5.64坚戈），外汇交易总额为3.0970亿美元（+5960.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:506.51坚戈，最高报价为1:513.20坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 597.86坚戈，外汇交易总额为8万欧元。交易过程中，最低报价为1:594.07坚戈，最高报价为1:598.08坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.3144（-0.0053坚戈），外汇交易总额11.9422亿卢布（-1.3827亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.2803坚戈，最高报价为1: 6.3640坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.3239（+1.2239坚戈），外汇交易总额2830万元（+2780万元）。交易过程中，最低报价为1:72.7190坚戈，最高报价为1: 73.4900坚戈。