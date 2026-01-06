1月6日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 512.10（+0.73坚戈），外汇交易总额为3.8043亿美元（+7072.7万美元）。交易过程中，最低报价为1:508.30坚戈，最高报价为1:515.50坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 598.66（+0.80坚戈），外汇交易总额为184万欧元（+176欧元）。交易过程中，最低报价为1:595.62坚戈，最高报价为1:603.91坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.3167（+0.0023坚戈），外汇交易总额11.4821亿卢布（-4600.6万卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.2880坚戈，最高报价为1: 6.3400坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.3108（-0.0131坚戈），外汇交易总额6360万元（+3530万元）。交易过程中，最低报价为1:72.9920坚戈，最高报价为1: 73.7170坚戈。