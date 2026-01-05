哈通社1月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月5日，星期一

1月5日是阳历一年中的第5天，离全年的结束还有360（闰年则还有361）天。

世界各国/地区节日

白俄罗斯社会保护工作者日 1998年3月26日，根据白俄罗斯总统令，每年1月5日被定为社会保护工作者日。

美国国家鸟类日 每年1月5日为美国国家鸟类日，美国环保组织以及环保运动代表庆祝该纪念日。其主要目标为，让更多的人们关注濒临灭绝的鸟类。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 哈萨克斯坦国家考试中心成立。

1998年 独联体成员国哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦5国元首在土库曼斯坦首都举行会晤。

2006年 关于前苏联人民英雄称号获得者、卫国战争著名指挥官鲍尔詹•莫穆舍吾勒的小说汇集在其家乡江布尔州正式出版。

2006 年 阿拉木图艺术出版社出版发行著名学者、公众人物乌兹别克阿勒·贾尼别科夫（1931-1998 年）遗作《哈萨克民族服饰》。

2009年 哈萨克斯坦正式开始发放生物特征护照。

2010 年 哈萨克斯坦外交部举行欧安组织轮值主席国哈萨克斯坦官方网站推介会。

2012年 哈萨克斯坦著名国务和党务活动家、技术科学博士、哈萨克共产党中央第一书记迪恩穆哈梅特•库纳耶夫诞辰百年纪念相册正式发布。

2017年 哈萨克斯坦内务部移民委员会成立。

2017年 哈萨克斯坦历史题材电影《哈萨克汗国--不败之剑》在全国各大影院正式上映。

2017年 美国《纽约时报》评选出世界上最值得旅游的国家列表，哈萨克斯坦位列第26位。

2019年 首例混合心脏手术在哈萨克斯坦成功实施。 阿斯塔纳（Astana）心脏外科医院第八家是世界上成功同时完成两项侵入性干预措施的医疗结构。 哈国医生为东哈州患者（ 74岁 ）尤里·杜达列夫植入了人工瓣膜，同时还为其进行了冠状动脉搭桥手术。