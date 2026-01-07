哈通社1月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月7日，星期三

1月7日是阳历一年中的第7天，离全年的结束还有358（闰年则还有359）。

世界各国/地区节日

东正教圣诞节 每年的1月7日是东正教圣诞节。东正教是基督教的一个独立派系，已有将近十个世纪的历史。东正教作为基督教的三大分支之一，与在西方占统治地位的天主教在教义、组织、仪礼方面有许多差异。但圣诞节节期不同并非上述原因，而是因为同时存在两种历法。东正教采用的是儒略历，比现在大多数国家使用的公历，也就是格里历，要晚13天，这使得俄罗斯东正教的节日与西方基督教节日的节期皆有出入。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 法国承认哈萨克斯坦共和国的独立。

1992年 哈萨克斯坦历史上首批产自本国矿产的金银锭正式移交国家金库，标志着贵金属资源正式转为国家主权资产。

2006年 哈萨克斯坦共和国新国歌获得批准。

2010年 法国《L'Essentiel des relations internationales》外交政策杂志发布题为《哈萨克斯坦是否是欧洲的未来？》的文章。

2012年 两名来自巴甫洛达尔的小画家在波兰举行的“孩子与狗”国际绘画大赛中，从全球8万件作品中脱颖而出，获得专项奖。

2015年 哈萨克斯坦与西班牙联合拍摄的电影《被遗忘在卡拉干达》荣获California Film Awards最佳纪录片奖。

2017年 哈萨克斯坦开始履行向欧佩克作出的减产承诺。

2023年 哈萨克斯坦网球运动员叶列娜·热巴金娜获得WTA500巡回赛布里斯班站（澳大利亚）冠军，托卡耶夫总统致电祝贺。