哈通社1月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月8日，星期四

1月8日是阳历一年中的第8天，离全年的结束还有357（闰年则还有358）天。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1864年 额布莱•阿勒腾萨林在托尔盖创建首个哈萨克儿童学校。

1992年 以哈萨克斯坦首位宇航员托赫塔尔•阿吾巴克罗夫之名命名的少年宫在杰兹卡兹甘开幕。

1997年 江布尔市正式更名为塔拉兹市。 这个城市恢复了在公元前1世纪中叶中国文献中曾被提到的历史名称。

2003年 《哈萨克斯坦投资法》获得通过。

2007年 哈萨克斯坦和法国友好协会成立。

2014年 阿斯塔纳第二音乐学院民乐演奏团赢得了在北京举行的国际大赛冠军。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统演讲合集开始在亚马逊网站上出售。

2018年 哈萨克斯坦花样滑冰队在阿联酋首都阿布扎比举行的FBMA Trophy - 2018 花样滑冰大奖赛上获得了1金、1银、2铜。

2019年 在哈萨克斯坦驻埃及大使馆的支持下，阿尔-法拉比哈萨克国立大学在开罗大学开设阿尔-法拉比科教中心。

2019年 哈萨克斯坦代表首次进入世界国际象棋联合会官方委员会成员名单。

2020年 哈萨克斯坦正式接任内陆发展中国家集团2020年至2021年间主席国。

2021年 国际突厥学院在国家学术图书馆举行“突厥世界：历史和文化遗产”国际在线研讨会。

2021年 哈萨克斯坦生态和自然资源部渔业委员会成立，其任务是扩大国家支持措施，实施相关项目，完善法律法规，发展鱼类饲料生产，健全人才体制。

2022年 托卡耶夫总统签署法令，宣布2022年1月10日为全国哀悼日，以悼念全国各地暴乱事件中遇难人员。