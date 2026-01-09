1月9日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

28个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 510.08（+1.12坚戈），外汇交易总额为2.4769亿美元（+4212.6万美元）。交易过程中，最低报价为1:509.40坚戈，最高报价为1:511.50坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 594.46坚戈，外汇交易总额为9.6万欧元。交易过程中，最低报价为1:593.54坚戈，最高报价为1:594.76坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.4162（+0.0779坚戈），外汇交易总额7.9679亿卢布（+4497.6万卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.3700坚戈，最高报价为1: 6.4600坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:73.1063（+0.2826坚戈），外汇交易总额1670万元（-2930万元）。交易过程中，最低报价为1:73.0000坚戈，最高报价为1: 73.2000坚戈。