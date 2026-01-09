哈通社1月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月9日，星期五

1月9日是阳历一年中的第9天，离全年的结束还有356（闰年则还有357）天。

世界各国/ 地区节日

塞族共和国日 1991年1月9日，波黑塞族领导人宣布单独成立波黑塞尔维亚人民共和国 。1992年2月举行全民投票以寻求独立。1992年3月初，全民公决赞成波黑共和国独立，但该共和国中的塞族人进行了抵制。波黑塞族人随即在塞尔维亚的支持下以武力方式寻求加入塞尔维亚，内战爆发。1992年4月6日，波黑塞族人"议会"宣布塞尔维亚共和国独立。1992年4月爆发了旷日持久的波黑战争。1992年5月22日，联合国接纳波黑共和国为正式成员国。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1960年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国政府命令，阿拉木图艺术和纪实电影工作室正式改名为哈萨克电影制片厂。

1992年 哈萨克斯坦穆斯林宗教管理局《伊玛尼报》首刊发布。

1993年 根据总统令，哈萨克斯坦驻德国、驻伊朗、驻法国、驻阿塞拜疆、驻亚美尼亚、驻白俄罗斯、驻格鲁吉亚、驻吉尔吉斯斯坦、驻摩尔多瓦、驻土库曼斯坦、驻乌兹别克斯坦、驻乌克兰以及驻俄罗斯大使馆正式开馆。

2008年 哈萨克斯坦驻法国大使馆支持下，法国马恩河畔诺让市举行穆斯塔法•朔海纪念碑揭幕仪式。

2012年 迪恩穆哈梅特•阿赫梅特吾勒•库纳耶夫诞辰100周年纪念硬币正式发行。

2012年 哈萨克斯坦电子政府正式开始接受电子申请注册新生儿手续。

2018年 阿斯塔纳航空公司推出空中网络服务。

2018年 哈萨克斯坦拳王戈洛夫金被评为世界拳击理事年度最佳拳手。

2020年 哈萨克斯坦加入欧洲委员会反腐败国家集团。

2020年 《主权哈萨克斯坦报》发表哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统署名文章《阿拜与21世纪的哈萨克斯坦》。

2021年 托卡耶夫总统主持召开紧急行动指挥部会议，听取总检察长和国家安全委员会主席，以及内务部和国防部代理部长的汇报。

2022年 两名哈萨克斯坦拳王入围美国著名拳坛杂志《The Ring》中量级TOP10排名，分别是根纳季·戈洛夫金和贾尼别克·阿里木汗吾勒。

2022年 中国-哈萨克斯坦最大的陆路口岸——霍尔果斯口岸恢复客运通关。