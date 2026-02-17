哈萨克斯坦1月住宅竣工面积同比增长42.4%

从施工类别来看，公路、铁路及地铁建设占比最高，占全部工程量的30.1%；非住宅建筑占19.2%；住宅建筑占11.4%。

从地区分布看，全国18个地区建筑工程量均实现增长。其中，卡拉干达州增长39.4%，突厥斯坦州增长36.7%，北哈萨克斯坦州增长35.1%，阿克托别州增长23.4%，杰特苏州增长21.4%，西哈萨克斯坦州增长19.1%，克孜勒奥尔达州增长11.3%。首都阿斯塔纳增长30.8%，阿拉木图市增长18.3%。

数据显示，2026年1月全国新投入使用建筑总面积为129.18万平方米。其中，住宅竣工面积同比增长42.4%，达到109.1万平方米，包括多户住宅72.76万平方米，独立住宅35.98万平方米。

在社会基础设施方面，当月投入使用3所可容纳1080名学生的普通中学，以及2所可提供332个学位的学前教育机构。

【编译：达娜】