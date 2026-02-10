1月全国房产交易环比出现回落 单间公寓仍为市场成交主流

统计显示，2026年1月，全国共登记房产交易27,745笔，其中独栋别墅成交6,020笔，多层住宅公寓成交21,725笔。与2025年12月的53,128笔相比，房产交易总量环比下降47.8%。在交易量排名前列的地区中，阿斯塔纳市以5,375笔（占比19.4%）位居榜首，阿拉木图市以5,191笔（占比18.7%）紧随其后，卡拉干达州以2,241笔（占比8.1%）排名第三。乌勒套州交易量最为稀少，仅登记283笔（占比1.0%）。

与2025年12月相比，2026年1月全国所有地区的交易量均有所减少。其中，降幅最明显的地区为巴甫洛达尔州（-68.1%）、阿拜州（-64.0%）和北哈州（-57.3%）。

在公寓市场方面，多层住宅交易量减少了19,452笔，降幅为47.2%。1月公寓成交总量为21,725笔，占房产交易总额的78.3%。公寓交易的主要集中地为阿斯塔纳市（24.3%）、阿拉木图市（21.9%）和卡拉干达州（8.8%）。从户型来看，一居室公寓最受青睐，共录得8,247笔交易。

独栋别墅市场的成交量下降了49.6%（减少5,931笔），1月共登记交易6,020笔。全国各地区独栋别墅交易活跃度均呈下滑趋势，降幅最大的是阿拜州（-65.7%）、阿克托别州（-63.8%）和西哈州（-60.6%）。

与去年同期（2025年1月）的30,917笔相比，2026年1月的房产交易量同比下降了10.3%。在年度纵向对比中，奇姆肯特市的交易量增幅最高，达到+32.2%；而西哈州的同比降幅最大，达-32.4%。